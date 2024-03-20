رئيس جامعة قناة السويس يوجه بسرعة الانتهاء من إنشاء مبنى كلية الهندسة.. صور

الإسماعيلية- صبرى غانم

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أنه جاري الانتهاء من التجهيزات الداخلية لمبنيي الاختبارات الإلكترونية وكلية الهندسة، حتى يكون جاهزاً لاستقبال الطلاب في أسرع وقت.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن التطوير الذي يتم في البنية التحتية يعكس توجه الدولة نحو تعزيز البحث العلمي، ودعم القدرات العلمية في مختلف المجالات.

بدأ رئيس الجامعة جولته بتفقد مبنى كلية الهندسة الجديد، موضحاً أن المبنى مقام على مساحة 7 آلاف متر مربع، على دورين ويضم مدرجين بسعة 500 طالب وطالبة ، و8 مدرجات بسعة 200 طالب وطالبة، ويسع المبنى 4 مراسم صغيرة بسعة 50 طالب وطالبة، ومرسم كبير بسعة 400 طالب وطالبة.



وشدد الدكتور ناصر مندور على سرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمبنى، حتى يتسنى تسليمه في الموعد المحدد له.

رافق رئيس الجامعة- الدكتور إيهاب لطفي عميد كلية الهندسة، والدكتور باسم الهادي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة سهير أبو عيشه أمين عام الجامعة، و شريف فاروق أمين عام الجامعة المساعد، المهندسة هبة إمام مدير عام الشئون الهندسية، وفريق العمل بالإدارة الهندسية، وممثلي الشركة المنفذة.

كما أكد رئيس الجامعة أثناء تفقده لمبنى الاختبارات الإلكترونية أنه يضم خمسة طوابق ( أرضى + 4 طوابق ) بمساحة 1800 م2 للطابق الواحد، ويتكون الطابق من صالة اختبارات إلكترونية بمساحة 1200 م2 بسعة 650 طالب وطالبة، بالإضافة إلى غرف خدمية لشبكة المعلومات والكهرباء والتكييف المركزي، و8 غرف إدارية، كما تم عمل واجهات المبنى من الحوائط الستارية ( كبرتن وول وكلادنج ) ، أما التشطيب الداخلي للمبنى فيضم تكييف مركزي وأرضيات، وأرضيات فنيا أنتى ستاتك و تجاليد خشب للأعمال الداخلية، وسقف معلق وبنشات كمبيوتر.



جانب من الجولة



جانب من الجولة