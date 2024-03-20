رئيس الوزراء الألبانى يدفع صحفية سألته عن مشروع استثمارى لصهر دونالد ترامب

كتبت: هناء أبو العز

رفض رئيس الوزراء الألباني إيدى راما، الاعتذار لصحفية قام بترهيبها جسديًا، بعد أن سألته عن مشروع استثمارى مرتبط بصهر دونالد ترامب جاريد كوشنر، وفقًا لما نشرته صحيفة بولتيكو.

وفى حديثه للصحفيين فى مؤتمر صحفى يوم الثلاثاء، بدا أن راما يدفع وجه المراسلة أمبروزيا ميتا، الذى كان يطرح عليه سؤالاً، قبل أن يغادر، وحصد مقطع فيديو للحادثة أكثر من 150 ألف مشاهدة على موقع إكس.



وقالت ميتا، التى تعمل فى قناة التلفزيون الألبانية: " إن راما لمسنى على خدى بيده".



وقالت: قلت له، لا تلمسني بعد الآن، وانتهى الأمر، مضيفة أنها كانت تسأل رئيس الوزراء عن مشروع استثمارى في ألبانيا مرتبط بكوشنر، صهر الرئيس الأمريكى السابق.



وأضافت ميتا: لسوء الحظ، يُظهر رئيس الوزراء راما الآن غطرسته المعتادة تجاه الصحفيين من خلال الاتصال الجسدى، وأنا آسفة لأن رئيس الحكومة لا يستطيع السيطرة على نفسه عندما يُسأل عن قضايا تتعلق بالمصلحة العامة".



ووصفت شبكة الصحفيين الآمنين، وهى مجموعة تدافع عن حقوق الصحافة في غرب البلقان، تصرفات راما بأنها "غير مقبولة ومثيرة للقلق" وحثته على الاعتذار، وأشارت المجموعة إلى أن راما لديه تاريخ فى الانتقام من الصحفيين الذين ينتقدون الحكومة، بما فى ذلك منعهم من حضور المؤتمرات الصحفية.



ووصف رئيس الوزراء الألباني السابق سالي بريشا راما بأنه "كاره للنساء" ووصف الحادث بأنه "عمل وحشي وقبيح".

لكن راما رد على الانتقادات، واصفا الاتهام بأنه قام بترهيب ميتا بأنه "كذبة مقيتة".



واحتلت ألبانيا، التي تجري مفاوضات للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، المرتبة 96 من بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة لمنظمة مراسلون بلا حدود 2023، وهى من بين الأسوأ فى أوروبا.