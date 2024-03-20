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حماس: نسعى لإنهاء عدوان الاحتلال ونكثف جهودنا لإدخال المساعدات إلى غزة

الأربعاء، 20 مارس 2024 04:45 م
حماس: نسعى لإنهاء عدوان الاحتلال ونكثف جهودنا لإدخال المساعدات إلى غزة الحرب على غزة
إبراهيم حسان

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قالت حركة حماس، إنها تسعى لإنهاء عدوان الاحتلال على الشعب الفلسطيني، لافته إلى أنها تكثف جهودها لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، مخلفًا أكثر من 31 ألف شهيد، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 74 ألف إصابة، في حصيلة غير نهائية، ولا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

ويتعرض السكان المدنيون في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، لانتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني من قبل القوات الإسرائيلية، حيث تُشير التقارير إلى قصف منازل المدنيين وتدمير البنية التحتية والمنشآت المدنية، واستخدام أنواع مختلفة من الأسلحة، بما في ذلك تلك المحظورة دوليًا، مثل القنابل العنقودية والفسفورية البيضاء؛ مما أسفر عن خسائر فادحة في أرواح المدنيين وممتلكاتهم.
 







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