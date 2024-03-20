حصاد الوزارات.. الكشف علي 1.5 مليون شاب وفتاة ضمن مبادرة «فحص المقبلين على الزواج»

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأربعاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

الصحة: الكشف علي 1.5 مليون شاب وفتاة ضمن مبادرة «فحص المقبلين على الزواج»

وزير الأوقاف: 17 مليار جنيه قيمة بناء وتجديد أكثر من 11 ألف مسجد

وزارة التموين: ارتفاع عدد المحال المشاركة بالأوكازيون الشتوى لـ3206 محلا

وزير النقل يبحث مع السفير الإسبانى إنشاء مصنع لتوطين صناعة القطارات

الصحة تكرم 3 فرق طبية بمبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام بالفيوم ودمياط

وزارة العمل: خطط للارتقاء بالمستوى المهارى للشباب للمستوى المطلوب عالميا

وزيرة التضامن: تقديم إعانات بقيمة 135مليون جنيه للأسر المستفيدة

وزير التعليم العالى يناقش مع علماء مصريين بفرنسا دعم النهضة التعليمية