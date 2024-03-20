حدث فى 10 من رمضان.. رحيل السيدة خديجة وبداية رحلة فتح مكة

كتب لؤى على

طوال شهر رمضان المبارك لعام 1445 هجرياً نستعرض أهم وأبرز الأحداث التاريخية التى وقعت فى هذا الشهر الكريم، وشهد اليوم العاشر من الشهر الكريم وقوع عدة احداث هامة منها:



1. رحلت أم المؤمنين السيدة خديجة بنت خويلد زوجة رسول الله صلي الله عليه وسلم.

2. بداية تحرك سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم لفتح مكة.



3. في رمضان سنة 6 للهجرة 628 م بَعث النبي سرية زيد بن حارثة إلى وادي القرى.

4. في العاشر من رمضان المبارك أكتوبر 1973م، عبر الجيش المصرى قناة السويس، حيث استطاع اجتياز خط بارليف واستعادة سيناء من يد المحتل الإسرائيلى.



