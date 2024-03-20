حبس عاملين 4 أيام لاتهامهم بسرقة مبلغ مالى كبير من فندق لاستضافة الكلاب

كتب أحمد إسماعيل

قررت جهات التحقيق المختصة بالجيزة حبس عاملين بفندق لاستضافة الكلاب وتربيتها 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة مليون جنيه و30 ألف دولار من خزينة الفندق.

وطلبت النيابة العامة بالجيزة بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث وبيان وجود وقائع سرقة أخرى مماثلة من عدمه.

وكانت الأجهزة المختصة بالجيزة قد كشفت غموض سرقة مليون جنيه و30 ألف دولار من خزينة فندق لتربية الكلاب حيث تبين أن عاملين بالفندق وراء تنفيذ الجريمة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا من شرطة النجدة مفاده تعرض فندق لاستضافة الكلاب وتربيتها بالجيزة لسرقة مبلغ مالى كبير بعد السطو على الخزينة وتعطيل كاميرات المراقبة بالمكان، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ للوقوف علي أسبابه ولكشف ملابسات الواقعة.

وكشفت التحريات الأولية سرقة خزينة بها مبلغ 30 ألف دولار ومليون جنيه من داخل خزينة الفندق، وتبين قيام عاملين بذات الفندق بتنفيذ الجريمة وسرقة الخزينة بعد تعطيل كاميرات المراقبة، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي أمرت بما سبق.