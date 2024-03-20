توقعات بارتفاع الطلب العالمى على النفط لـ103.9 مليون برميل يوميا

كتبت -مروة الغول

تشير التوقعات إلى ارتفاع الطلب العالمي على النفط خلال الربع الأول من عام 2024 ليصل إلى نحو 103.3 مليون برميل يوميا، أي بنسبة زيادة تبلغ 0.1% مقارنة بمستويات الربع الرابع من عام 2023 وذلك وفقا للنشرة الشهرية حول التطورات البترولية بالأسواق العالمية فبراير 2024 لمنظمة "أوابك".

وأشار التقرير الصادر خلال الشهر الجارى، يتوقع ارتفاع طلب دول خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنسبة %0.6 ليصل إلى حوالي 57.7 مليون برميل يوميا، في حين يتوقع انخفاض طلب دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنسبة 0.7% ليصل إلى نحو 45.6 مليون برميل يوميا .

وأضاف التقرير،يتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط خلال الربع الثاني من عام 2024 ليصل إلى نحو 103.9 مليون برميل يوميا ، حيث يتوقع ارتفاع طلب دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنحو 290 ألف برميل يوميا ليصل إلى نحو 45.9 مليون برميل يوميا ، كما يتوقع ارتفاع طلب دول خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنحو 310 ألف برميل يوميا ليصل إلى 58 مليون برميل يوميا .