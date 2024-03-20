تفاصيل الدليل الإرشادى للتخلص الآمن من المخلفات الطبية الخطرة

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان عن تفاصيل الدليل الإرشادى الجديد للتخلص من المخلفات الطبية الخطرة بمستشفيات وزارة الصحة والسكان، مؤكدة أن المخلفات الخطرة تمثل من 10 إلى 15% من مخلفات المنشآت الصحية.

وقالت وزارة الصحة والسكان في تقريرها التي أصدرة قطاع الطب الوقائى أن المخلفات الخطرة تمثل جميع المواد الخطرة التى تضر بالإنسان أو تؤثر سلبيا على البيئة.

وأضافت وزارة الصحة والسكان: المخلفات الطبية الخطرة يكون لها تأثير علي المرضي والعاملين وقد يمتد إلى باقى أفراد المجتمع وقد تحتوى المخلفات علي ميكروبات معدية بما في ذلك الميكروبات المقاومة للعقاقير وتؤدى المخلفات إلى انتشار العوامل المسببة للسرطان في الهواء والمياه الجوفي كما تؤدى المخلفات إلى الإصابة بالأمراض المصاحبة للتعرض للمواد المشعة.وتابعت وزارة الصحة والسكان: تؤدى المخلفات إلي التعرض للإصابات (مثل الأدوات الحادة، الانفجارات كما قد تؤدى المخلفات إلى وجود عيوب خلقية أو وفاة الأجنة أو العقم.

وحول المعرضون لمخاطر المخلفات المعدية والحادة قالت وزارة الصحة هم المرضى الأطباء وأعضاء طاقم التمريض والفنيين "معامل - أشعة." وعمال النظافة والأطقم المساعدة المساعدين في قسم الأشعة والصيدلية والمشرحة و المجتمع بصفة عامة.