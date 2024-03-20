اليوم السابع
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الأربعاء، 20 مارس 2024 02:24 م
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تغيير مواعيد عمل مكاتب الاشتراكات بمحطات المترو

الأربعاء، 20 مارس 2024 02:00 م
تغيير مواعيد عمل مكاتب الاشتراكات بمحطات المترو مترو الانفاق - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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أكدت الشركة الفرنسية المشغلة للخط الثالث للمترو تغيير مواعيد عمل مكاتب الاشتراكات بمحطات عدلي منصور، العباسية، العتبة، وهليوبوليس مؤقتاً طوال شهر رمضان الكريم، لتبدأ فى تمام الساعة 8:00 صباحًا وتنتهي في الساعة 9:00 مساءً.

ويعمل مترو الأنفاق بالقاهرة الكبرى بمواعيد مختلفة طوال شهر رمضان المعظم، تيسيراً علي جمهور الركاب، وذلك بالخطوط الثلاثة التى تجوب اغلب مناطق القاهرة الكبرى.

مواعيد مترو الأنفاق فى رمضان كالتالى: 

- بداية ساعات التشغيل للخط الأول لمترو الأنفاق (حلوان – المرج الجديدة) الساعة 5:15 صباحاً ونهاية ساعات التشغيل الساعة 1:00 صباحاً بعد منتصف الليل

- بداية ساعات التشغيل للخط الثاني لمترو الأنفاق (شبرا الخيمة – المنيب) الساعة 5:15 صباحاً ونهاية ساعات التشغيل الساعة 1:00 صباحاً بعد منتصف الليل

- بداية ساعات التشغيل للخط الثالث لمترو الأنفاق (عدلي منصور – محور روض الفرج) الساعة 7:15 صباحاً ونهاية ساعات التشغيل الساعة 1:00 صباحاً بعد منتصف الليل
 
- بداية ساعات التشغيل للقطار الكهربائي الخفيف LRT (الفنون و الثقافة – عدلي منصور) الساعة 6:00 صباحاً ونهاية ساعات التشغيل الساعة 00:00 منتصف الليل







المترو

مواعيد المترو فى رمضان

مترو الانفاق

مواعيد المترو

مواعيد مترو الانفاق في رمضان



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