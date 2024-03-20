تغيير مواعيد عمل مكاتب الاشتراكات بمحطات المترو

كتب سيد الخلفاوى

أكدت الشركة الفرنسية المشغلة للخط الثالث للمترو تغيير مواعيد عمل مكاتب الاشتراكات بمحطات عدلي منصور، العباسية، العتبة، وهليوبوليس مؤقتاً طوال شهر رمضان الكريم، لتبدأ فى تمام الساعة 8:00 صباحًا وتنتهي في الساعة 9:00 مساءً.

ويعمل مترو الأنفاق بالقاهرة الكبرى بمواعيد مختلفة طوال شهر رمضان المعظم، تيسيراً علي جمهور الركاب، وذلك بالخطوط الثلاثة التى تجوب اغلب مناطق القاهرة الكبرى.

مواعيد مترو الأنفاق فى رمضان كالتالى:

- بداية ساعات التشغيل للخط الأول لمترو الأنفاق (حلوان – المرج الجديدة) الساعة 5:15 صباحاً ونهاية ساعات التشغيل الساعة 1:00 صباحاً بعد منتصف الليل

- بداية ساعات التشغيل للخط الثاني لمترو الأنفاق (شبرا الخيمة – المنيب) الساعة 5:15 صباحاً ونهاية ساعات التشغيل الساعة 1:00 صباحاً بعد منتصف الليل

- بداية ساعات التشغيل للخط الثالث لمترو الأنفاق (عدلي منصور – محور روض الفرج) الساعة 7:15 صباحاً ونهاية ساعات التشغيل الساعة 1:00 صباحاً بعد منتصف الليل



- بداية ساعات التشغيل للقطار الكهربائي الخفيف LRT (الفنون و الثقافة – عدلي منصور) الساعة 6:00 صباحاً ونهاية ساعات التشغيل الساعة 00:00 منتصف الليل