تداول 16 الف طن و1090 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 16000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1090 شاحنة و85 سيارة .

شملت حركة الواردات 5500 طن بضائع، 584 شاحنة و80 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 10500 طن بضائع، 506 شاحنة و5 سيارة.

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين امل وبوسيدون اكسبريس وتغادر السفينتين دليلة والحرية1 فيما استقبل الميناء بالامس السفينتين الحرية2 ودليلة وغادرت السفينتين امل وبوسيدون اكسبريس.

كما تم تداول 2050 طن بضائع و 325 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفن الثلاث وهي اور ، كوين نفرتيتي وسينا. وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1690 راكب بموانيها.