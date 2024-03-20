تحرير 763 محضرا تموينيا خلال الحملات المُنفذة خلال النصف الأول من مارس بدمياط

دمياط معتز الشربيني

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط حملات على مدار النصف الأول من الشهر الجارى تم خلالها تحرير 763محضر.

حيث جاء من بين المحاضر تحرير 118 محضر للمخابز لرصد مخالفات تتعلق بنقص وزن رغيف الخبز و عدم الألتزام بالمواصفات وضرب وهمي والعمل بدون ترخيص.

وبالنسبة للأسواق تم تحرير 645 محضر خلال المتابعة الميدانية على الأسواق لرصد مخالفات جاء من بينها بيع سلع بقيم أعلى من السعر المقرر وبيع سلع مجهولة المصدر والعمل بدون سجل تجارى و كذلك انتهاء صلاحية السلع ، وأيضًا ضبط اسطوانات غاز منزلية يتم استخدامهم بالمطاعم و ضبط منتجات مجهولة المصدر.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بالمتابعة الدورية على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز.