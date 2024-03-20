بوتين يتعد بتأمين المناطق الروسية المتاخمة لأوكرانيا

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تعهد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بالعمل على "تحسين" وضمان تأمين السكان والمناطق المتاخمة للحدود الأوكرانية.

وأكد بوتين - خلال اجتماع مع مسئولين - أن روسيا لن تقصف أو تهاجم المدنيين والبنية التحتية مثلما تفعل أوكرانيا. بحسب ما ذكرت وكالة أنباء /تاس/ الروسية.



وقال "الهدف الأساسى هو ضمان الأمن، هناك العديد من الطرق المختلفة لتفعيل ذلك، ليست أهدافا سهلة ولكن سنفعلها".



وأبدى بوتين إعجابه "بشجاعة" سكان منطقة بيلجورود المتاخمة للحدود الروسية، وكذا المناطق الأخرى الملاصقة لحدود أوكرانيا.



وتابع "بالطبع، سنفعل كل شيء لدعم الناس، كل من فقدوا وظائفهم وأعمالهم وأيضا المواطنين العاديين الذين فقدوا منازلهم وآخرين".