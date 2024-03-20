بناته خاتمين القرآن ويعتبر الإعاقة منحة.. قصة مؤثرة للأب المثالى بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

استحق حسن محمود محمد، لقب الاب المثالي عن ذوي الهمم لعام 2024 بجدارة، فهو أب لأربعة فتيات من حفظة القرآن الكريم وموظف كفء في عمله، فهو أيضا أول سكرتير وحدة محلية بالشرقية من الـ5%.

من جانبه، قال حسن محمود 50 سنة ابن قرية قنيير مركز فاقوس لـ"اليوم السابع": "ولدت بشلل أطفال فى الطرف الأيمن، و اعتبرتها منحة من الله وليست إعاقة، أمارس عملي بكفاءة كأى شخص طبيعي وعقب مواعيد العمل اساعد ولدي في زراعة الأرض.



وأوضح أنه حصل علي المؤهل العالي بعد التعيين في عام 2002، ذلك بعد ترشيحه لمنحة تعليمية للعاملين بالمحليات، ذلك لكفاءتة في العمل، مشيرا إلى أنه أنجب 4 بنات، حرص علي تحفيظهم القرآن الكريم وهن في سن صغيرة من خلال محفظ للقرآن، لتعليمهن الدين والأخلاق الطبية، فهن الأربعة حافظات لكتاب الله كاملا، فالأولى عبير والثانية رانيا هن حاصلن على بكالوريوس اللغة العربية وأما الثالثة جهاد بمعهد الفنى الصناعى والرابعة حنين بالصف الأول الإعدادى.



وأضاف أن لزوجته عزيزة محمد وهى أمينة معمل بمدرسة إعدادى، دور كبير في معاونته على تربية بناته علي زراعة فيهن الأخلاق الطبية والتعاون مع الغير.

كان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد كرم الأمهات المثاليات على مستوى مراكز ومدن المحافظة بمنحهم شهادات تقدير ومبالغ مالية متمنيا للجميع حياه أسرية مليئة بالاستقرار والسعادة وهم:

· حنان فهمى إبراهيم سالم الأم المثالية - الديوان العام.

· انتصار عبد العال على محمد أم مثالية من ذوى القدرات والهمم - القطاوية مركز ابوحماد.

· اسماء محمد السنجري أم مثالية لطفل من ذوى القدرات والهمم - مركز ابوحماد.

· احسان محمد عوض أم معيلة - مركز فاقوس.

· نجاة عبد الحميد أحمد الأم البديلة - الديوان العام.

· سنية محمد أحمد عبد الفتاح - أم لأحد العاملين بالجهاز الإدارى.

وتقديراً لدور الأب باعتباره رب الأسرة حرص محافظ الشرقية علي تكريم كلا من:

· خالد محمد السيد على الأب المثالى - الديوان العام.

· حسن محمود محمد سيد أب مثالي من ذوي الإحتياجات الخاصة - الديدامون مركز فاقوس.

قدم المكرمون الشكر لمحافظ الشرقية لحرصه علي تكريمهم اليوم بمنحهم شهادات تقدير ومبالغ مالية ولدوره البارز في تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للأسرة الشرقاوية.



الاب المثالي عن ذوي الهمم



الاب المثالي عن ذوي الهمم