بعثة صندوق النقد تدعو جورجيا لاتخاذ إجراءات إصلاحية لمجابهة التحديات الاقتصادية

أ ش أ

أجرت بعثة صندوق النقد الدولي مناقشات للتشاور بشأن المادة الرابعة مع جورجيا وسط تأكيد على أهمية اتخاذ خطوات إصلاحية لمعالجة التحديات الاقتصادية .



وأشار بيان صادر عن صندوق النقد الدولي أن جورجيا نجت من صدمات متعددة من بينها جائحة كوفيد-19، والتدفقات المالية المرتبطة بالأزمة الروسية الأوكرانية ، فيما أظهرت المؤشرات الحديثة زيادة السياحة وتجارة العبور .

وتوقع الصندوق أن تظل البيئة العالمية غير مؤكدة إلى حد كبير بسبب النزاعات المستمرة فيما دعا جورجيا لمواصلة تعزيز قدرتها على التكيف مع الصدمات من خلال الحفاظ على سياسات الاقتصاد الكلي وتعزيز إمكانات نموها من خلال التصدي للتحديات والاستفادة من الفرص الاقتصادية الجديدة .

ولفت إلى أن الأولوية في إصلاح المؤسسات المملوكة للدولة للحد من مخاطرها المالية وتعزيز كفاءتها، وتعزيز استقلال مصرف جورجيا الوطني "المركزي"؛ وتحسين التعليم والهياكل الأساسية والحوكمة لزيادة الإنتاجية ومعالجة ارتفاع معدلات البطالة والتفاوتات الاقتصادية.