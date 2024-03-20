انقلاب قارب خشبى يقل العشرات من لاجئى الروهينجا قبالة سواحل إندونيسيا

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أفادت تقارير إعلامية وصيادون محليون فى إندونيسيا اليوم /الأربعاء/ بانقلاب قارب خشبى يقل العشرات من لاجئى "الروهينجا"، وذلك قبالة الساحل الشمالى للبلاد.

وقال مجموعة من الناجين - حسبما نقلت صحيفة "جاكارتا بوست" الإنودنيسية - إن المزيد من الأشخاص مازالوا يتواجدون على متن القارب، وذلك دون أن ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو ضحايا جراء الحادث.



وأفاد الصيادون المحليون - الذين تمكنوا من إنقاذ ستة أشخاص على الأقل - إن القارب انقلب على بعد حوالى 16 ميلا (25 كيلومترا) من ساحل شاطئ "كوالا بوبون" فى مقاطعة "آتشيه".



ويعانى أفراد أقلية الروهينجا ومعظمهم من المسلمين من الاضطهاد فى ميانمار، ويخاطر الآلاف بحياتهم كل عام فى رحلات بحرية طويلة وباهظة التكلفة تتم عادة على متن قوارب متهالكة؛ من أجل الوصول إلى ماليزيا أو إندونيسيا.