اليوم .. مطار مرسى علم الدولى يستقبل 5 رحلات طيران أوروبية

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الأربعا، 5 رحلات طيران دولية أوروبية ضمن 135 رحلة يستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من السبت الماضى حتى الجمعة المقبل، حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين فور وصولهم أرض المهبط حتى توصيلهم لمحل إقامتهم.



وتبين من كشوف رحلات الطيران اليوم أنه من المقرر أن يستقبل المطار 5 رحلات طيران دولية أوروبية بينهم 3 رحلات من المطارات الالمانية، ورحلتين من العاصمة التشيكية براغ.



ويذكر أن مطار مرسى علم الدولى يستقبل خلال الأسبوع 135 رحلة طيران دولية أوروبية تصل من عدة دول مختلفة أهمها من التشيك وبولندا وألمانيا وهولندا وإيطاليا وبلجيكا وغيرها من الدول المختلفة، حيث يتم تقوم السلطات المختصة بتسهيل الإجراءات للوافدين للاستمتاع بإجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر.