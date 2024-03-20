الهيئة القبطية الإنجيلية تنظم إفطار رمضانى تحت عنوان "شركاء معا" فى الأسمرات

كتب: محمد الأحمدى - تصوير محمد الحصرى

نظمت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية حفل إفطار مساء اليوم الأربعاء الموافق العاشر من رمضان 20 مارس 2024، تحت عنوان "شركاء معا" وذلك في المدينة الشبابية بالأسمرات.

وتعتبر الهيئة القبطية الإنجيلية أحد الأذرع التنموية في التحالف الوطنى للعمل الأهلى، حيث تخدم 4 ملايين مواطن مصرى من الأولى بالرعاية سنويا دون أى نوع من أنواع التمييز فى مجال التنمية أو الحوار أو المشروعات الصغيرة فهى مشروعات مجتمعية تنموية.

وكان قطاع التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية - تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموى – نفذ عددًا من الأنشطة المتميزة الفترة الماضية فى عدد من المحافظات، خاصةً مع المزارعين فى مبادرة "ازرع"، من محافظات الجيزة والمنوفية والدقهلية والشرقية والبحيرة والإسماعيلية والقليوبية والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والوادى الجديد.



أجواء وتجمعات ما قبل الإفطار



إفطار الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية



إفطار الهيئة القبطية تحت شعار شركاء معا



أهالى الأسمرات خلال الإفطار



تجهيز إفطار الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية



جانب من حفل الإفطار بالمدينة الشبابية بالأسمرات بشعار شركاء معا



جانب من فعاليات الإفطار



روحانيات رمضان فى إفطار الهيئة القبطية



فعاليات الإفطار وتجمع الأهالى بالمدينة الشبابية