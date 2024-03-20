الكنيسة تحتفل بأحد الزعف 28 أبريل المقبل

كتب محمد الأحمدى

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية يوم 28 أبريل المقبل بذكرى أحد الزعف، حيث يعتبر الأحد السابع من الصوم الكبير والأخير قبل عيد الفصح أو القيامة.

ويعتبر أحد الزعف أو الشعانين يوم ذكرى دخول المسيح إلى مدينة القدس، وجرى الاحتفال بأحد الشّعانين عبر القيام ببعض العادات العُرفيّة، حيث يتم تداول أغصان النخيل خارج الكنيسة، ويستخدمن سعفه لصنع الصّلبان الصّغيرة، إلى جانب قراءة قصّة دخول النبىً عليه السّلام إلى القدس، وغناء التّرانيم القبطية.

وهو الأحد السابع من الصوم الكبير والأخير قبل عيد الفصح أو القيامة، وذكرى دخول السيد المسيح إلى مدينة القدس.





وجرى الاحتفال بأحد الشّعانين عبر القيام ببعض العادات العُرفيّة، حيث يتم تداول أغصان النخيل خارج الكنيسة، ويستخدم سعفه لصنع الصّلبان الصّغيرة، إلى جانب قراءة قصّة دخول السيد المسيح إلى القدس، وغناء التّرانيم القبطية.