الكنيسة الإنجيلية تنظم حفل إفطار السبت المقبل تحت شعار "فى حب مصر"

كتب: محمد الأحمدى

‏ ‏تقيم الكنيسة الإنجيلية بمدينة نصر ‏تحت رعاية الدكتور القِس عزت شاكر حفل إفطار المحبة السنوي يوم السبت 23 مارس بحضور الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية وقيادات الطائفة.

يأتي حفل الإفطار تحت شعار "فى حب الله والوطن" وكذلك نخبة من القيادات الدينية والسياسية والتنفيذية وعدد كبير من المفكرين والمثقفين والكتاب والصحفيين ‏ونجوم الفن والرياضة والإذاعة والتلفزيون.

جدير بالذكر أن الطائفة الإنجيلية عبارة عن 18 مذهبا ولديها 1500 كنيسة محلية ففى مصر 1500 كنيسة إنجيلية وموزعة على الـ 18 مذهبا أكبرها الكنيسة المشيخية وهى سنودس النيل الإنجيلى وهى الكنيسة الكبيرة وتهتم الكنيسة منذ نشأتها بالمدرسة والمستشفى، ولديها مدارس تقدر من 24 إلى 28 مدرسة.

وتهتم الكنيسة الإنجيلية بالتلاحم مع المجتمع وهناك كنائس كثيرة تنظم لقاءات وندوات وتدعى مفكرين وتتعامل مع المجتمع ككل ففى أزمة كورونا وزعت الكنائس المطهرات للجميع وقدمت توعية للجميع.