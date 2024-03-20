القاهرة الإخبارية: غارة إسرائيلية على بلدة حولا جنوبى لبنان

إبراهيم حسان

أفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلية شنت غارة على بلدة حولا جنوبي لبنان، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وقالت إعلام فلسطينية، إن طيران الاحتلال قصف برج ذو النورين بجوار مفترق السرايا وسط مدينة غزة.

بينما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن هناك تعليمات لوفد التفاوض الإسرائيلي بعدم الموافقة على وقف إطلاق النار ضمن صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، مخلفًا أكثر من 31 ألف شهيد، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 74 ألف إصابة، في حصيلة غير نهائية، ولا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

ويتعرض السكان المدنيون فى الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، لانتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنسانى من قبل القوات الإسرائيلية، حيث تُشير التقارير إلى قصف منازل المدنيين وتدمير البنية التحتية والمنشآت المدنية، واستخدام أنواع مختلفة من الأسلحة، بما في ذلك تلك المحظورة دوليًا، مثل القنابل العنقودية والفسفورية البيضاء؛ مما أسفر عن خسائر فادحة فى أرواح المدنيين وممتلكاتهم.