القاهرة الإخبارية: رئيس فيتنام يعلن استقالته من منصبه

كتب سمير حسنى

أعلن الرئيس الفيتنامي "فو فان ثيونغ"، استقالته من منصبه، نقلا عن القاهرة الإخبارية.

تأتى الاستقالة بعد يوم واحد من محاكمة ترونج ماى لان، فى اتهامات تتعلق بعملية احتيال تصل قيمتها إلى 12.5 مليار دولار أى ما يقارب 3 فى المائة من الناتج المحلى الإجمالى لعام 2022.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن ترونج تواجه عقوبة الإعدام في حال إدانتها في أكبر قضية احتيال مالى في فيتنام على الإطلاق.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أنه تتم محاكمة 85 شخصا آخرين في هذه القضية للاشتباه في صلتهم بعملية الاحتيال ومن بينهم مسئول سابق فى بنك الدولة الفيتنامي والذى يواجه اتهامات بقبول رشاوى بقيمة 5.2 مليون دولار.

وتعد هذه القضية هي جزء من سلسلة إجراءات بارزة للحزب الشيوعي الفيتنامي في حملته على الفساد، وهي تسلط الضوء على التحديات التي يواجهها الاقتصاد الناشئ فيما يسعى لجذب الاستثمارات الأجنبية ليصبح مركزا عالميا للإلكترونيات لشركات مثل "أبل" و"سامسونج إلكترونيكس".