العراق ينضم إلى عضوية البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية

بغداد (أ ش أ)

أعلن الصندوق العراقى للتنمية الخارجية بوزارة المالية، اليوم الأربعاء، انضمام العراق إلى عضوية البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بعد مصادقة مجلس النواب على قانون الانضمام.

وذكرت وزارة المالية العراقية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) - "إن انضمام العراق يأتى فى إطار تعزيز التعاون والتواصل مع المؤسسات المالية الدولية، وبعد تنسيق الصندوق مع إدارة البنك الأوروبي وإكمال عملية مساهمة العراق".

وأكد الصندوق أن الانضمام سيمكن البنك الأوروبي من تمويل المشروعات وتعزيز التنمية للقطاعات المختلفة ودعم مبادرة ريادة الأعمال ودعم القطاع الخاص من خلال الاستثمارات والمشاركة في حوار السياسات والمساعدة الفنية.