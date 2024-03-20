اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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الصومال والمفوضية السامية للأمم المتحدة يبحثان أوضاع اللاجئين

الأربعاء، 20 مارس 2024 02:54 م
الصومال والمفوضية السامية للأمم المتحدة يبحثان أوضاع اللاجئين رئيس وزراء الصومال حمزة عبدى برى
مقديشو (أ ش أ)

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بحث رئيس الوزراء الصومالى حمزة عبدى برى، اليوم الأربعاء، بمكتبه مع ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالصومال تشارلز ليونارد مبالا أوضاع اللأجئين والنازحين داخل البلاد .

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية "صونا" أن الجانبين ناقشا ايضا سبل تحويل أنشطة المساعدات التي تقدمها المفوضية إلى مشاريع تنموية من أجل إيجاد حلول دائمة لقضايا النازحين .

ومن جانبه،أكد بري على أهمية ترتيب أنشطة المفوضية على أساس القضايا ذات الأهمية للحكومة،مضيفاً أنه يجب الاستعداد لمواجهة تأثيرات موسم الأمطار .
وبدوره تعهد المفوض الأممي بمواصلة تعزيز التعاون بين المفوضية ومختلف المؤسسات الحكومية لضمان العمل على القضايا الهامة .







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