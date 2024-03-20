اليوم السابع
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السيدة انتصار السيسى: انتصار العاشر من رمضان علامة فارقة فى تاريخ مصر الحديث (إنفوجراف)

الأربعاء، 20 مارس 2024 12:09 م
السيدة انتصار السيسى: انتصار العاشر من رمضان علامة فارقة فى تاريخ مصر الحديث (إنفوجراف) السيدة انتصار السيسى

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قالت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، إننا نحتفل اليوم بذكرى انتصار العاشر من رمضان، الذي يمثل علامة فارقة في تاريخ مصر الحديث.

وأضافت السيدة انتصار السيسى، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "لقد قدمت قواتنا المسلحة في هذا اليوم المبارك، ملحمة عسكرية ووطنية عظيمة تفتخر بها الأجيال، وكانت ومازالت مصدر فخر للأمة العربية بأكملها".

وتابعت قرينة رئيس الجمهورية:"عاشت مصر وطنًا عزيزًا كريمًا، وكل عام وأنتم بخير"

 

العاشر من رمضان علامة فارقة فى تاريخ مصر الحديث
العاشر من رمضان علامة فارقة فى تاريخ مصر الحديث

 







السيدة انتصار السيسى

انتصار العاشر من رمضان

القوات المسلحة

العاشر من رمضان




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