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السكرتير العام للإسماعيلية يعقد اجتماعًا للجنة العليا للإعلانات.. صور

الأربعاء، 20 مارس 2024 04:05 م
السكرتير العام للإسماعيلية يعقد اجتماعًا للجنة العليا للإعلانات.. صور جانب من الاجتماع
الإسماعيلية - السيد فلاح

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عقد محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، اجتماعًا برئاسته للجنة العليا للإعلانات، والخاص بتنظيم ومباشرة الدعايا والإعلان داخل نطاق محافظة الإسماعيلية، وذلك بحضور العميد أحمد عبد العال، مدير إدارة مرور الإسماعيلية، ومدير عام الشئون المالية والإدارية، ومديري التخطيط العمراني والشئون القانونية والتفتيش المالي والإداري وممثلي الحسابات العامة والخاصة بالمحافظة ورؤساء المراكز والأحياء بالمحافظة ومديري الإعلانات.

وخلال الاجتماع، تم عرض الموقف المالي للَّجنة، وموقف أوامر الدفع السابقة الخاصة بكل وحدة محلية، بالإضافة إلى عدد من الطلبات المقدمة من اللجان الفرعية للإعلانات بنطاق كل منهم.

كما تم مناقشة الإجراءات الجاري اتخاذها بشأن موقف التداخل في الإعلانات المقامة على الطرق بين المحافظة وهيئة الطرق والكباري، بالإضافة إلى مناقشة عروض بعض الشركات الخاصة بتطوير عدد من الميادين ووضع الإعلانات الخاصة بها.

كما تم عرض تعديل مقاسات الإعلانات على الأعمدة الكائنة على الأرصفة والجزر الوسطى والطرق العامة الداخلية، بما يسمح بالسيولة المرورية ودون إعاقة الطريق.

وأكد السكرتير العام خلال الاجتماع على تكثيف حملات المرور على الإعلانات المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

جانب من الاجتماع (1)
جانب من الاجتماع (1)

 

جانب من الاجتماع (2)
جانب من الاجتماع (2)

 

جانب من الاجتماع (3)
جانب من الاجتماع (3)

 







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