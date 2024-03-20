السجن 5 سنوات لـ4 متهمين بضرب مواطن وإحداث عاهة به فى سوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة المتهم "خ.ع" و"ع.خ" و"ع.ف."و "ع.ا."بالسجن 5 سنوات وغرامة 5 آلاف جنيه لكل منهم، لاتهامهم بالتعدى بالضرب على المجنى عليه "خ.ن"وإحداث عاهة مستديمة له بدائرة مركز جرجا.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.



تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز جرجا عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجني عليه مفاده قيام المتهمين بالتعدى عليها بالضرب بعصا شوم وإحداث عاهة مستديمة له بنسبة 20%، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم ضبط أسلحة نارية بحوزتهم، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى صدرت حكمها المتقدم.