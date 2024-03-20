الخارجية الروسية: العقوبات اليابانية الأخيرة لن تبقى دون رد

موسكو (أ ش أ)

أعلن القائم بأعمال مدير الدائرة الآسيوية الثالثة بوزارة الخارجية الروسية، سيرجى جيستكى، أن بلاده لن تترك دون رد مناسب العقوبات اليابانية الأخيرة، مشيرا إلى أن هذه العقوبات ستضر فى نهاية المطاف بمصالح اليابان نفسها.

وقال جيستكي لوكالة أنباء (سبوتنيك) اليوم الأربعاء:" من الواضح أن هذه الخطوة تتعارض مع أي منطق وجدوى عملية وستضر بنهاية المطاف باليابان، حيث ستحرم نفسها من الماس الروسي".

وأضاف:" في أي حال من الأحوال فإن مثل هذه الإجراءات غير المشروعة لن تبقى دون رد مناسب مثل مثيلاتها السابقة "، مؤكدا أن موسكو تعتبر الإجراءات العقابية اليابانية الأخيرة جرى وضعها على عجل في أعقاب نتائج قمة مجموعة السبع.

يُذكر أن هذه القمة عُقدت عبر الفيديو في الذكرى الثانية لبدء العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا، وفرضت عقوبات على روسيا بما فيها على شراء الماس الروسي.