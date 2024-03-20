اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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الجيش الصومالى يشن عملية عسكرية لتعزيز الأمن فى المناطق على حدود شبيلى

الأربعاء، 20 مارس 2024 01:30 م
الجيش الصومالى يشن عملية عسكرية لتعزيز الأمن فى المناطق على حدود شبيلى الجيش الصومالى ـ صورة أرشيفية
مقديشو (أ ش أ)

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شنت قوات الجيش الصومالى، عملية عسكرية لتعزيز الأمن والاستقرار فى المناطق الواقعة على حدود محافظتى شبيلى الوسطى وجلجدود.

وذكر الجيش الصومالي، في بيان وفقا لوكالة الأنباء الصومالية "صونا" اليوم الأربعاء، أن العملية العسكرية نفذها اللواء الـ164 من قوات الكوماندوز في مناطق دارنعيم، والكوثر، عدعدي ، بالإضافة إلى مناطق أخرى على حدود المحافظتين، لافتا إلى أن المليشيات الإرهابية تعمل على معاناة المواطنين خلال شهر رمضان المبارك من خلال فرض أموال إجبارية عليهم، وقد ضاعفت قوات الجيش الصومالي مؤخرا من عملياتها الرامية إلى القضاء على فلول المليشيات الإرهابية.







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