التعليم: لا إعادة لامتحان مارس لصفوف النقل لمن يتخلف عن الموعد

كتب محمود طه حسين

أكدت المديريات والإدارات التعليمية أن امتحان شهر مارس يعقد نهاية الشهر وبداية أبريل المقبل، حيث يتم وضع جداول الامتحانات وفق ظروف كل إدارة تعليمية، مشددة على أهمية حضور الطلاب لتقييمات ومن يتخلف عن المواعيد المحددة فى جدول الامتحانات فلن يستطيع أداء الامتحان مرة أخرى لانه لا توجد له إعادة، كما أن درجات الامتحان تضاف إلى مجموع درجات الطالب .

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت مواعيد امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، موضحة أنها سوف تعقد بداية من 8 مايو المقبل وتستمر حتى 23 من نفس الشهر، على أن يتم وضع جداول الامتحانات من قبل المديريات والإدارات التعليمية على أن تراعى المواعيد الإجازات الرسمية، مضيفة أن الجداول وترتيب المواد سيكون مريح للطلاب بدون اى ضغط بحيث يمتحن الطالب مادة واحدة يوميا أو مادتين يتميزان بالسهولة .