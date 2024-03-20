الأمم المتحدة : تدمير المستشفيات والمدارس فى هايتى بسبب الجماعات المسلحة

كتبت: هند المغربي

قال تقرير لمنظمة الأمم المتحدة أن الوضع في عاصمة هايتي لا يزال متوترا ومتقلبا حيث تتعرض المدارس والمستشفيات والمباني الحكومية لهجمات، فيما انقطعت الكهرباء عن مناطق عدة في المدينة بعد أن دمرت المحطات الكهربائية فيها.

ومن جانبه، حذر فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة من أن القطاع الصحي لا يزال يعاني بسبب نقص الإمدادات والعاملين، لافتا الي أن مستشفى برنارد ميفز في بورت-أو-برنس استأنف أنشطته تدريجياً، وذلك بعد الدعم الذي تقدمه منظمة الصحة العالمية في توفير الأدوية والمعدات الطبية. وتم توفير مخزون من أدوية التخدير لمستشفى جامعة السلام ومستشفى إليازار جيرمان في بيتيون فيل في بورت أو برنس".

وكان برنامج الأغذية العالمي قد حذر في وقت سابق من أن هايتي تشارف على أزمة الجوع المدمرة، حيث يحد انعدام الأمن المتفشي في البلاد إمكانية الوصول الإنساني إلى المجتمعات المحلية.

وكان أعضاء مجلس الأمن الدولي قد أدانوا استمرار الأنشطة الإجرامية للعصابات المسلحة في هايتي وتصاعد العنف والانتهاكات. وأعربوا عن القلق العميق إزاء الحالة الأمنية والإنسانية في البلاد، مشددين على ضرورة معالجة الأزمة متعددة الأبعاد.