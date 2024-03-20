"الأراجوز" يرسم البهجة على وجوه أطفال قرية الأحراز بشبين القناطر ضمن "قافلة السعادة"

القليوبية إبراهيم سالم

شهدت فعاليات قافلة السعادة بقرية الأحراز بشبين، الأراجوز الذي رسم البهجة والسرور علي وجوه الأطفال، بالإضافة ظهور الشخصيات الرمضانية وفنانيس لالتقاط الصور التذكارية مع الأطفال.





كما شهدت فعاليات قافلة السعادة احتفالا باليوم العالمي للسعادة بقرية الأحراز بشبين القناطر بمحافظة القليوبية، عدة فعاليات مختلفة لرسم البهجة والسعادة على وجوه الأطفال وتوعيتهم، من خلال الرسم علي وجوه الأطفال سواء علم مصر أو الشخصيات الكرتونية والرمضانية، بالإضافة إلي ورش الحكي والتلوين للتوعية بمخاطر المخدرات بشكل علمي وترفيهية بالتنسيق مع وزارة الثقافة وصندوق مكافحة المخدرات.

كما تتضمن قافلة السعادة بقرية الأحراز بشبين القناطر ضمن مبادرة "حياة كريمة"، توزيع بعض الهدايا البسيطة بعد عمل مسابقات بالتعاون مع الجهات الشريكة، كما تتضمن إفطار مجمع من أهالي قرية الأحراز بعدد يصل حوالي 1000 صائم.

وأوضح مصطفي السيد منسق مبادرة حياة كريمة بالقليوبية، أنه بعد ذلك تستقر القافلة ليتم عمل توعية دينية، وذلك أثناء إعداد متطوعين مؤسسة حياة كريمة لموائد الإفطار ويتم عقد مائدة إفطار من المؤسسة ثم بعد ذلك يتم عقد الفقرات الثقافية والفنية مثل الإنشاد الديني والتنورة.

وقال مصطفي السيد، منسق حياة كريمة بالقليوبية، إن قرية الأحراز هي أول قرية استشرافية تمت فيها مبادرة "حياة كريمة" بالقليوبية، لتنطلق بعدها إلي باقي قرى مركز شبين القناطر، حيث تضم القرية 18 مشروعا ضمن مبادرة حياة كريمة في 12 قطاع مختلف، بتكلفة تخطت ال30 مليون جنيها، أما اليوم فتشمل قافلة السعادة العمل علي الجانب الإنساني من خلال القوافل التوعوية التي تتضمن العديد من الأنشطة المختلفة.

وأشار إلى أن قافلة السعادة بقرية الأحراز بشبين القناطر تستهدف أكثر من 2500 طفل في المرحلتين الابتدائية والإعدادية من خلال ورش الحكي والورش الفنية بالتنسيق مع وزارة الثقافة وصندوق مكافحة المخدرات، كما أن الإفطار المجمع يستهدف إفطار 1000 شخص من أهالي قرية الأحراز، والذي قد يصل إلي حوالي 1500 شخص.

قرية الأحراز بشبين القناطر ضمن قافلة السعادة (1)



قرية الأحراز بشبين القناطر ضمن قافلة السعادة (2)



قرية الأحراز بشبين القناطر ضمن قافلة السعادة (3)



قرية الأحراز بشبين القناطر ضمن قافلة السعادة (4)



قرية الأحراز بشبين القناطر ضمن قافلة السعادة (5)