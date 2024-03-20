اعترافات لصوص الحقائب والهواتف بالغربية: نفذنا 10 جرائم بأسلوب المغافلة

كتب سليم على

أدلى عاطلان باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق في الغربية، تفيد قيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة الهواتف المحمولة والحقائب من المواطنين بأسلوب المغافلة.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمان لأحدهما معلومات جنائية، واعترفا بإرتكابهما 10 وقائع سرقة مستخدمان دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" في تنفيذ عمليات السرقة، وبالضغط عليهما أرشدا عن المسروقات (6 هواتف محمولة - 10 حقائب - الدراجة النارية المستخدمة فى إرتكاب الوقائع)، لافتين إلى أنهما يستهدفان السيدات وصغار السن لسهولة سرقتهم، مؤكدين أنهما يبعان المسروقات إلى عمليهم سئ السمعة.

وقررت النيابة حبس المتهمان 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولهما للوقف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة السرقة.

عقوبة السرقة



وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.



ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.



