استمرار انخفاض طلبات اللجوء إلى النمسا.. والسوريون فى المقدمة

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استمر عدد طلبات اللجوء الى النمسا في الانخفاض وتم تقديم 2183 طلبا في فبراير الماضي أي أقل بـ104 طلبات مقارنة بشهر يناير وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 19 بالمائة مقارنة بشهر فبراير من العام الماضي.



وقال بيان لوزارة الداخلية النمساوية اليوم الأربعاء إنه في المجمل كان هناك ألفاو و509 طلبات أقل في الشهرين الأولين مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وتم منح اللجوء في 3277 حالة حتى الآن هذا العام، و بالإضافة إلى ذلك هناك 1404 حالات حماية فرعية و208 تصاريح إقامة إنسانية.

وأضاف البيان أن نسبة قرارات اللجوء السلبية جاءت أعلى قليلاً من نسبة القرارات الإيجابية، وأن نسبة طالبات اللجوء الإناث ما تزال مرتفعة نسبياً العام الحالي ويشكلن نسبة 44 بالمائة من المتقدمين وفي العام السابق، كان 76% من طالبي اللجوء من الذكور.



وفيما يتعلق بالفئات العمرية، أوضح البيان أن الفئة العمرية من 18 إلى 35 عاما هي المهيمنة ويأتي 61% من طالبي اللجوء من سوريا، و10% - ثاني أكبر مجموعة - من أفغانستان.