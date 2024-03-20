إصابة 6 فى مشاجرة بطما شمال سوهاج

سوهاج محمود مقبول

أستقبل مستشفى طما المركزى شمال محافظة سوهاج، 6 أشخاص مصابين بإصابات متفرقة بالجسم على إثر وقوع مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات بينهما بناحية قرية المدمر دائرة المركز.

ترجع الواقعة عقب ورود بلاغ يفيد بوقوع مشاجرة بناحية قرية المدمر دائرة مركز طما شمال المحافظة بسبب خلافات بين طرفى المشاجرة نتج عن المشاجرة إصابة عدد من المشاركين فيها وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج.

وبالفحص تبين من خلال الإنتقال والمعاينة بوجود مشاجرة بناحية قرية المدمر دائرة مركز طما بين طرف أول ح . ر . أ 64 سنة مصاب بكدمة بالزراع الأيسر، وإصابة ن . ا . م 29 سنة بجرح قطعى بفروة الرأس وكدمات بالظهر، وإصابة م . م . ع 71 سنة بكدمه باليد اليسرى وسحجه بالبطن من الناحية اليسرى.

وبين طرف ثان أ. ع . ح 18 سنة مصاب بكدمة وسحجه بالزراع الأيمن، وإصابة ح . أ . أ 20 سنة بجرح قطعى بفروة الرأس وكدمات بالظهر، وإصابة م . ع . ح 14 سنة بجرح قطعى بالقدم اليمنى تم نقل طرفى المشاجرة إلى مستشفى طما المركزى لتلقى العلاج اللازم.

وبسؤال طرفى المشاجرة تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدى كل طرف على الأخر بسبب خلافات بينهما،تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة ، وتم إخطار جهة التحقيق المختصة لإجراء شئونها حول الواقعة وملابساتها.