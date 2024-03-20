إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره للطريق فى الهرم

أصيب شخص في حادث سير أثناء عبوره الطريق بمنطقة الهرم، وتم نقل المصاب إلى المستشفىلتلقي العلاج وحرر المحضراللازم.

فور تلقى بلاغا من الخدمات الأمنية أعلى الطريق فى الهرم مفاده وجود مصادمة، على الفور انتقل رجال الإسعاف لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص الطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات وتم نقله إلى المستشفى للعلاج، وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة لضبط مالك السيارة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.