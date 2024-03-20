اليوم السابع
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الأربعاء، 20 مارس 2024 01:28 م
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إصابة شخصين إثر انقلاب موتوسيكل فى مدينة 6 أكتوبر

الأربعاء، 20 مارس 2024 01:14 م
إصابة شخصين إثر انقلاب موتوسيكل فى مدينة 6 أكتوبر سيارة إسعاف - أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد

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أصيب شخصين إثر انقلاب موتوسيكل أعلى الطريق فى مدينة 6 أكتوبر لتلقى العلاج، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

وفور تلقى بلاغا بوقوع حادث مرورى ووجود مصابين فى مدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال الإسعاف إلى المكان وتبين من خلال الفحـــص أنه أثناء سير دراجة نارية موتوسيكل اختلت عجلة القيادة من السائق مما تسبب فى انحرافه وانقلاب الموتوسيكل ونتج عن الحادث إصابة شخصين، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى المركزى لتلقى العلاج اللازم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.







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اكتوبر




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