إحالة سائق للجنايات بتهمة قتل "تباع" فى حلوان

كتب كريم صبحى

قررت نيابة حلوان، إحالة سائق لمحكمة الجنايات ب تهمة قتل "تباع" بسبب مشاجرة بينهما، واعترف المتهم خلال التحقيقات بارتكاب الجريمة، وصحة الاتهام المنسوب إليه، لتقرر النيابة حبسه، وإحالته إلى محكمة الجنايات.

وكشفت التحقيقات ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حلوان من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة (تباع - مقيم بدائرة القسم) وبها إصابة عبارة عن جرح طعنى بالجسم إثر إدعاء مشاجرة.

بالانتقال وسؤال أهلية المتوفى، قرروا بحدوث مشادة كلامية بين المتوفى و(سائق- مقيم بدائرة القسم) تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الأخير بالتعدى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" نتج عن ذلك إصابته التى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقه وبحوزته السلاح المستخدم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.