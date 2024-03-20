إحالة المتهمين بالتنقيب عن الآثار بأبو النمرس للمحاكمة الجنائية

كتب أحمد إسماعيل

أحالت النيابة العامة بالجيزة المتهمين بالتنقيب عن الآثار بمنطقة أبو النمرس للمحاكمة الجنائية.

اعترفا شقيقان أمام جهات التحقيق المختصة بإرتكاب واقعة التنقيب عن الأثار داخل عقار ملكهم بمنطقة أبو النمرس، وأضاف المتهمين في أقوالهم أنهم تمكنوا من الحفر لمسافة 4 أمتار قبل كشف أمرهم والقبض عليهم وبحوزتهم أدوات الحفر المستخدمه في الجريمة.



فيما قررت النيابة العامة بالجيزة في وقت سابق حبس شقيقين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بالتنقيب عن الآثار داخل منزلهما بمنطقة أبو النمرس بالجيزة، وطلبت النيابة بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع تنقيب أخرى مماثلة من عدمه.

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبوالنمرس بمديرية أمن الجيزة بقيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بمنطقة أبو النمرس.

بالانتقال والفحص بمشاركة قطاع الأمن العام تم ضبط شقيقين مقيمين بالعقار محل الواقعة وعُثر بإحدى غرف العقار على حفره بعمق 4 أمتار وأدوات الحفر.



واعترفا أمام جهات التحقيق المختصة بقيامهم بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار بالعقار محل البلاغ، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي أمرت بما سبق.