اليوم السابع
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أقدم منابر العالم الإسلامى.. جولة بالمسجد العمرى بقوص فى قنا.. فيديو وصور

الأربعاء، 20 مارس 2024 07:00 م
أقدم منابر العالم الإسلامى.. جولة بالمسجد العمرى بقوص فى قنا.. فيديو وصور المسجد العمري بقوص
قنا صابر سعيد

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أجرى اليوم السابع جولة داخل المسجد العمري بمدينة قوص في قنا وهو أحد أقدم مساجد المحافظة ويحتوي على منبر يعد أقدم منابر العالم الإسلامي المؤخرة.

ويرجع تاريخ المسجد العمري إلى العصر الفاطمى، وتغير كثير من عقوده الداخلة فى إيوان القبلة فى العمارة التى قام بها محمد بك قهوجى سنة 1233 هجرية، ويوجد في هذا الجامع منبر أنه يعتبر من أقدم منابر مصر المؤرخة فقد أنشئ سنة 550 هجرية، وهو من الخشب الساج الهندي المحفور حفرا بارزا والمزخرف كذلك بالحشوات المجمعة التي بدأت تظهر في أواخر العصر الفاطمي في القرن السادس الهجري.

ويوجد لوحة تسجل تاريخ المنبر مكتوبة بالخط الكوفي المزهر وتحتوى سبعة سطور، كما يوجد أمام المحراب المملوكي عمود من الرخام تعلو تاجه "طبلية" خشبية عليها نصان من الكتابة الكوفية، نقلت إلى متحف الفن الإسلامي بالقاهرة.

ويحيط بالمحراب كتابة بالخط الثلث المملوكي "إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين"، وحول طاقية المحراب قوله تعالى "قد نرى تقلب وجهك في السماء".

المسجد العمري بقوص (2)
المسجد العمري بقوص 

 

المسجد العمري بقوص (3)
المسجد العمري بقوص 

 

المسجد العمري بقوص (1)
المسجد العمري بقوص 






المسجد العمري بقوص

اقدم منابر العالم الاسلامي

مركز قوص

محافظة قنا

اخبار قنا




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