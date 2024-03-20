أسعار السبائك الذهب فى مصر من 1 إلى 50 جرام بالمصنعية

كتب إسلام سعيد

ننشر آخر تحديث في أسعار السبائك الذهب بالسوق المصري اليوم الأربعاء 20 مارس 2024، حيث تسجل الأسعار لجميع الأوزان استقرار ملحوظ بالتزامن مع ثبات سعر الذهب عيار 24 وهو العيار المكون للسبائك الذهب في مصر عند 3486 جنيها.

أسعار السبائك الذهب

سعر السبيكة الذهب وزن 1 جرام 3486 جنيها بدون مصنعية.



سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام 8670 جنيها.



سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر 17340 جنيها.



سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات 34680 جنيها.



سعر السبيكة الذهب وزن 20 جراما 69360 جنيها.



سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام 107854 جنيها.



سعر السبيكة الذهب وزن 50 جراما 173400 جنيه .



طريقة احتساب سعر السبيكة بالمصنعية والرسوم بشكل مبسط.. بتعرف سعر الذهب عيار 24 في الساعة اللى هتنفذ فيها الشراء وبتضيف عليها المصنعية والتي تتروح بين 60 إلى 66 جنيها في الأوزان القليلة وتضرب الناتج في الوزن اللى انت هتشتريه.