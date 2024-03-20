أخبار مصر.. الرئيس السيسي يوجه بتخفيف الأعباء عن المواطنين

نشر اليوم السابع خلال الساعات الأخيرة الماضية مجموعة من الاخبار الهامة على رأسها ما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتكثيف الجهود التى تهدف إلى تحقيق الاستدامة الاقتصادية، من خلال خفض العجز الكلى للموازنة، ونسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى، وزيادة المشروعات الإنتاجية لاسيما الموجه منها للتصدير.

كما وجه الرئيس باستمرار وتعزيز جهود تخفيف الأعباء عن المواطنين، وخاصة من حيث السيطرة على التضخم، مع التركيز خلال الموازنة العامة المقبلة على قطاعات التنمية البشرية، وعلى رأسها الصحة والتعليم، بما يضمن تقديم خدمات أفضل للمواطن المصرى، ويسهم فى إنجاز أهداف الدولة بتحقيق التنمية الشاملة.. وفيما يلى موجز لأهم الأخبار.

ارتفاع بالحرارة غدا وأمطار ببعض المناطق والعظمى بالقاهرة 26 درجة



تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الخميس، ارتفاع مؤقت فى درجات الحرارة ليسود طقس مائل نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد ، مائل للدفء على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء وفي الصباح الباكر.

كما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد نشاط رياح على أغلب أنحاء الجمهورية، وفرص أمطار خفيفة مساء على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على القاهرة الكبرى ومدن القناة، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا على الوجه البحرى، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية الغربية ، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء .

حماس: نتابع المفاوضات مع الأشقاء فى مصر وقطر وقدمنا تصورا يحقق تطلعات الشعب



ذكرت حركة حماس، أنها تتابع مسار المفاوضات عبر الأشقاء في مصر وقطر، وتقول: "قدمنا تصورا شاملا يحقق تطلعات شعبنا"، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، مخلفًا أكثر من 31 ألف شهيد، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 74 ألف إصابة، في حصيلة غير نهائية، ولا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

وزارة التعليم: 85% من أسئلة الثانوية العامة اختيار من متعدد



قالت وزارة التعليم بإنه يجيب طلاب الثانوية العامة عن 85% من أسئلة الامتحان في كل مادة في كراسة البابل شيت، حيث إن هذه الأسئلة ستكون اختيار من متعدد وكل سؤال يأتي عليه 4 بدائل اختيارية على الطالب تظليل الدائرة أمام الإجابة الصحيحة فقط، حيث إنه في حالة قيام الطالب بتظليل أكثر من إجابة دون شطب على الأخرى سوف يحرم من درجة السؤال لأن الإجابة الصحيحة هي واحدة فقط.

وأوضحت الوزارة أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة بنفس مواصفة العام الماضى كما لا يوجد تغيير فى عدد الأسئلة الاختيارية والمقالية، على أن يتم توزيع درجات الأسئلة مثل العام الماضى مع مراعاة قواعد الصياغة الفنية للأسئلة على أن تكون الأسئلة واضحة ومحددة وغير قابلة للتأويل.

وأشارت الوزارة إلى أنه ستناسب عدد الأسئلة في كل امتحان مع الزمن المخصص للإجابة والمراجعة، مع توزيع الدرجات المخصصة لإجابة لأسئلة المقالية على خطوات الحل وليس على الناتج النهائى فقط، مع وضع نموذج إجابة للأسئلة المقالية يتضمن كافة الإجابات المحتملة.

الأرصاد: ارتفاع مؤقت بالحرارة اليوم وغدا والعظمى فى القاهرة 25 درجة



كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع اليوم الأربعاء وغدا الخميس أول أيام فصل الربيع، ارتفاع طفيف ومؤقت فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.



وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع اليوم الأربعاء أن تسجل القاهرة والوجه البحرى العظمى 25 درجة الصغرى 15 درجة، والسواحل الشمالية العظمى 24 درجة الصغرى 14 درجة، وجنوب سيناء العظمى 26 درجة الصغرى 17 درجة، و شمال الصعيد العظمى 25 درجة الصغرى 13 درجة، وجنوب الصعيد العظمى 27 درجة الصغرى 15 درجة.

ويشهد اليوم الأربعاء، ارتفاعا فى درجات الحرارة ليسود طقس دافئ نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء وفي الصباح الباكر.

السيدة انتصار السيسى: نصر العاشر من رمضان علامة فارقة بتاريخ مصر الحديث



أكدت السيدة انتصار السيسى قرينة رئيس الجمهورية، أن انتصار العاشر من رمضان يمثل علامة فارقة فى تاريخ مصر الحديث، مشيرة إلى أن قواتنا المسلحة قدمت فى هذا اليوم المبارك ملحمة عسكرية ووطنية عظيمة تفتخر بها الأجيال.

وقالت السيدة انتصار السيسى - فى تدوينة على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي - "نحتفل اليوم بذكرى انتصار العاشر من رمضان، الذي يمثل علامة فارقة في تاريخ مصر الحديث، فلقد قدمت قواتنا المسلحة في هذا اليوم المبارك، ملحمة عسكرية ووطنية عظيمة تفتخر بها الأجيال، وكانت ومازالت مصدر فخر للأمة العربية بأكملها.. عاشت مصر وطنا عزيزا كريما، وكل عام وأنتم بخير".

تأجيل محاكمة مدرس الفيزياء المتهم بقتل طالب ثانوى فى الدقهلية لـ21 أبريل



قررت محكمة جنايات المنصورة، تأجيل محاكمة مدرس الفيزياء المتهم بقتل المتهم بقتل طالب الثانوى في الدقهلية وتقطيع جثته لجلسة 21 ابريل لانتداب محامي المتهم.

وانتهت تحقيقات النيابة مع المتهم فى القضية رقم 1041 لسنة 2024 جنايات الستامونى، إلى ثبوت اتهامِه بجناية قتل الطفل عمدًا مع سبقِ الإصرار؛ وذلكَ لرغبته فى الحصول على فدية من ذَويه.

بداية فصل الربيع رسميا بالنصف الشمالى للكرة الأرضية.. يستمر 92 يوما و17ساعة



بدأ اليوم الأربعاء فصل الربيع رسميا بالنصف الشمالي من الكرة الأرضية، بعد أن كشفت الحسابات موعد حدوث الإعتدال الربيعي هذه السنه يوم الأربعاء 10 رمضان 1445 الموافق 20 مارس 2024، وهو أول يوم في فصل الربيع فلكياً، وسوف يستمر فلكياً 92 يوماً و 17 ساعة و 44 دقيقة حتى موعد الانقلاب الصيفي في 20 يونيو المقبل.



وأشعة الشمس في هذا اليوم تكون عامودية على منطقة الاستواء وتتوزع الحرارة والإضاءة بشكل متساوي على نصفي الكرة الأرضية بينما المناطق الواقعة شمال وجنوب المنطقة الاستوائية تتلقى أشعة الشمس مائلة تتناقص من 90 درجة على خط الاستواء حتى الصفر في القطبين وذلك بسبب ميل محور الأرض بمقدار 23.5 درجة.

وزارة التموين: غدا آخر أيام الأوكازيون الشتوى 2024



تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية العمل بالاوكازيون الشتوي 2024 حتى أخر فترة غدا الخميس وسط تكثيف الرقابة على الأسواق لمتابعة عروض التخفيضات، والتأكد من التزام المحلات التجارية بالأسعار المعلنة والتصدي لأى مخالفات من شأنها الاضرار بحقوق المستهلك.





وأكد أحمد أبو الفضل مدير عام الإدارة العامة لشئون الرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين، وأن أخر موعد للاوكازيون الشتوي 2024 غدا الخميس، وذلك بعد قرار الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية حتى يوم 21 مارس 2024.

وزير الأوقاف: 17 مليار جنيه قيمة بناء وتجديد أكثر من 11 ألف مسجد



نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عددًا من الفيديوهات على منصاته بمواقع التواصل الاجتماعي، حول لقاء أجراه مع الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، استعرض خلاله مجمل الجهود المقدمة من جانب الوزارة لإعمار بيوت الله ونشر صحيح الدين ودعم الأنشطة الخيرية والتنموية في المجتمع.

وقال وزير الأوقاف، خلال اللقاء، أن جهود إعمار بيوت الله شهدت بناء وتجديد 11 ألف و817 مسجدًا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكلفة بلغت 17 مليار جنيه، لافتًا إلى أعمال التطوير التي شهدتها مساجد عمرو بن العاص وسيدنا الحسين والسيدة نفيسة والظاهر بيبرس وغيرها من المساجد الأثرية والتاريخية، بالإضافة إلى افتتاح عدد آخر من المساجد الجديدة، مثل: مركز مصر الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية بخلاف المساجد التي تم تشييدها في المدن الجديدة تماشيًا مع حركة التطوير العمراني على مستوى الجمهورية.

انخفاض أسعار السيارات الزيرو من 100 إلى 300 ألف جنيه بالسوق المصرية



حالة تفاؤل تسود قطاع السيارات المصري، ويتزامن ذلك مع توفير السيولة الدولارية والبدء في تسهيل إجراءات الاستيراد، وإعادة فتح الاعتمادات المستندية بالبنوك مع تمويل واردات المركبات المتنوعة كاملة الصنع، ومكونات الإنتاج المستخدمة فى عمليات التصنيع وقطع الغيار أيضا.

وأعلن أكثر من وكيل سيارات لكل من الماركات الصينية والكورية عن وجود إنخفاض يصل إلي 300 ألف جنيه لإحدي الماركات الكورية الشهيرة، وبذلك اختفى تماما الأوفر برايس وسيتم البيع حاليا بالسعر الرسمي.



