أحمد عمر هاشم: العاشر من رمضان يوم استرداد الكرامة

كتب سمير حسنى

هنأ الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، مصر قيادة وشعبا، والعالم كله بالعاشر من رمضان، لافتا إلى أن هذا اليوم استردت فيه القوات المسلحة كرامة الأمة.

وأوضح عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، على فضائية "الناس"، اليوم الأربعاء: "هذا اليوم جدير أن نهنئ قواتنا المسلحة وشعبنا وأبناء الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم من أجل كرامة هذه الأمة".

تحرص قناة الناس على تقديم محتوى متنوع فى شهر رمضان، حيث شملت خارطة البرامج المذاعة عبر الشاشة خلال الـ30 يومًا 28 برنامجًا متنوعًا ما بين الدعوة والفتوى وتفسير القرآن وشرح السُّنّة والنقاش العلمي والتلاوة ونقل الشعائر من المساجد الكبرى من داخل مصر وخارجها.

وانطلقت قناة الناس فى شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التى تبث على شاشتها خلال شهر رمضان، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطى جميع مجالات الحياة.