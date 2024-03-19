5 مليارات دولار زيادة بقيمة استثمارات الاتحاد الأوروبى فى مصر عام 22/23

كتب مدحت عادل

كشفت بيانات حكومية تطور قيمة استثمارات الاتحاد الأوروبي في مصر في العامين الماضيين، حيث سجلت قيمة استثمارات دول الاتحاد الأوروبي في مصر نحو 8.2 مليار دولار خلال العام المالي 2022/2023، بينما كانت نحو 3.2 مليار دولار خلال العام المالي السابق له 2021 /2022 بزيادة بلغت قيمتها 5 مليارات دولار وبنسبة زيادة بلغت 156.3% .

ورصدت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي في الفترة الأخيرة، حيث سجل نحو 31.2 مليار دولار خلال عام 2023، بينما كان نحو 38.6 مليار دولار خلال عام 2022 بنسبة تراجع بلغت 19.2%، مدفوعة بتراجع كلا من الصادرات والواردات المصرية من دول الاتحاد، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية لدول الاتحاد الأوروبي نحو 11.8 مليار دولار خلال عام 2023، مقابل 17.3 مليار دولار خلال عام 2022 بنسبة انخفاض بلغت 31.8%، كما انخفضت قيمة الواردات المصرية من دول الاتحاد الأوروبي لتسجل 19.4 مليار دولار خلال عام 2023، مقابل 21.3 مليـار دولار خلال عام 2022 بنسبة انخفاض بلغت 9% .

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بدول الاتحاد الأوروبي خلال العام المالي 2022/2023 نحو 652 مليون دولار، متراجعة من 828.2 مليون دولار خلال العام المالي السابق له 2021/2022 بنسبة تراجع بلغت 21.3%، وكانت ألمانيا على رأس دول الاتحاد الأوروبي في تحويلات المصريين العاملين بها خلال العام المالي 2022/2023 حيث بلغت قيمتها 129.8 مليون دولار.

وفى المقابل بلغت قيمة تحويلات الأجانب بدول الاتحاد الأوروبي العاملين بمصر نحو 56.2 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023، مقابل 54 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022 بنسبة تراجع بلغت 4.1% .

وتضم دول الاتحاد الأوروبي في عضويتها دول "النمسا، بلجيكا، بلغاريا، كرواتيا، جمهورية قبرص، جمهورية التشيك، الدانمارك، إستونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، المجر، أيرلندا، إيطاليا، لاتفيا، ليتوانيا، لوكسمبورغ، مالطا، هولندا، بولندا، البرتغال، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، إسبانيا، السويد".