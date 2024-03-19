ولى العهد السعودى وأمين عام الأمم المتحدة يبحثان هاتفيا الأوضاع فى غزة

الرياض (أ ش أ)

تلقى ولى العهد السعودى رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش، لبحث الأوضاع فى قطاع غزة.

وذكرت قناة (الإخبارية) السعودية أنه جرى - خلال الاتصال - استعراض مستجدات الأحداث، خاصة تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها، والجهود المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار.

وكان جوتيرش، قد ناشد - في وقت سابق - سلطات الاحتلال الإسرائيلى بضمان الوصول الكامل وغير المقيد للمساعدات الإنسانية في جميع أنحاء قطاع غزة.