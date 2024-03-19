اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 مارس 2024 07:59 م
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ولاد قنا الجدعان.. توزيع عصائر بمدخل قنا الجديدة لمئات الصائمين المسافرين

الثلاثاء، 19 مارس 2024 07:19 م
ولاد قنا الجدعان.. توزيع عصائر بمدخل قنا الجديدة لمئات الصائمين المسافرين توزيع عصائر بمدخل قنا الجديدة لمئات الصائمين المسافرين
قنا صابر سعيد

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قدم اليوم السابع بثا مباشرا من مدخل مدينة قنا الجديدة، وتوزيع عصائر وإفطار للصائمين والمسافرين على الطريق.

 

ويشهد مدخل المدينة إقامة مائدة طعام يشرف عليها أهالي المدينة الجديدة من مختلف الأعمار وتقدم وجبات مختلفة يوميا منها اللحوم والكفتة والفراخ وغيرها من الوجبات، بالإضافة إلي توزيع التمور والعصائر.

 

وأوضح عدد من الشباب، أنهم يتواجدون على مدار الشهر الكريم يوميا أمام مدخل المدينة، وتوزع الأدوار فيما بينهم، فمنهم من يقوم بالتجهيز وآخرين توزيع العصائر ووجبات الطعام.

توزيع عصائر بمدخل قنا الجديدة لمئات الصائمين المسافرين
توزيع عصائر بمدخل قنا الجديدة لمئات الصائمين المسافرين

 

توزيع عصائر
توزيع عصائر

 

 







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