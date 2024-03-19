وكيل "تعليم بورسعيد" يحيل مدير مدرسة فى سهل الطينة للتحقيق

بورسعيد - محمد عزام

قرر الدكتور محمد عبد التواب، وكيل التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم الثلاثاء، إحالة مدير ومعلم لغة عربية بمدرسة الشهيد حسن علي إبراهيم الأساسية للتحقيق.

وأوضح الدكتور محمد عبد التواب، أن سبب الإحالة للتحقيق بمعرفة إدارة الشئون القانونية لما تم رصده من مخالفات وتقاعس وإخلال بمقتضيات الواجب الوظيفي، مما ترتب عليه عدم انضباط العملية التعليمية بالمدرسة الكائنة بقرية 4 بمنطقة سهل الطينة بمدينة بورفؤاد.

وأكد أنه لا مكان لمقصر أو مخالف أو فاسد في قلب العملية التعليمية، لافتاً إلى أن المعلم قدوة يحتذى بها في الأخلاق والقيم والمبادئ، مشيراً إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتفعيل مواد القوانين حيال المخالفين والمقصرين.