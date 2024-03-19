اليوم السابع
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وزير خارجية إيطاليا يؤكد أهمية دور مصر فى استقرار أفريقيا ومكافحة الهجرة غير الشرعية

الثلاثاء، 19 مارس 2024 03:16 م
وزير خارجية إيطاليا يؤكد أهمية دور مصر فى استقرار أفريقيا ومكافحة الهجرة غير الشرعية وزيرالخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني
أ ش أ

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أكد وزيرالخارجية والتعاون الدولى الإيطالى أنطونيو تايانى، أهمية دور مصر القوى فى مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية وفى المحافظة على الاستقرار فى أفريقيا.

وقال تايانى، فى تصريح أوردته وكالة الأنباء الإيطالية، إن مصر من أكبر الدول المطلة على البحرالمتوسط، وتقود الاستقرار فى شمال أفريقيا ومكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأضاف: "إذا توجهت إلى مصر دول عديدة من بينها الاتحاد الأوروبى فهذا يعنى أن هناك منطقا وراء هذا الاختيار يكمن فى إقامة علاقات مع دولة توجد فيها مصالح إيطالية عديدة، فضلا عن كونها حاسمة فى مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية وتقود الاستقرار فى القارة الأفريقية بداية من ليبيا حتى بلدان جنوب الصحراء الكبرى".







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