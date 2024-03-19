وزير الخارجية الصيني يلتقي بنظيره النيوزيلندي خلال زيارته ولنجتون

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التقى وزير الخارجية الصيني وانج يي، نظيره النيوزيلندي وينستون بيترز، في العاصمة ويلنجتون؛ محطة وانج الأولى في زيارته الخارجية، التي تستمر 5 أيام إلى نيوزيلندا وأستراليا.



وذكر تلفزيون شبكة الصين الدولية (سي جي تي إن)، اليوم الاثنين، أن هذه الزيارة تعد الأولى لوزير خارجية صيني للدولتين الواقعتين في المحيط الهادئ منذ 7 أعوام.



وقال بيترز، إن نيوزيلندا تأمل في إعادة الانخراط مع الصين وبحث جميع جوانب العلاقات الثنائية.



وتحل هذا العام الذكرى العاشرة للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين ونيوزيلندا التي تأسست في عام 2014، فيما أقامت بكين وولنجتون علاقاتهما الدبلوماسية في عام 1972.



وفي عام 2008، وقعت الصين ونيوزيلندا اتفاق تجارة حرة أسفر عن زيادة إجمالي حجم التجارة والبضائع بين البلدين من 4.4 مليار دولار في عام 2008 إلى أكثر من 25 مليار دولار في عام 2022 إذ بلغ متوسط الزيادة السنوية نسبة 13%.



ونمت الصادرات النيوزيلندية إلي الصين بمعدل سنوي بلغ 17%، وتعتبر الصين هي الشريك التجاري الأكبر ووجهة التصدير ومصدر الواردات لنيوزيلندا.