وزير الخارجية الإيطالي: سكان غزة ضحايا حرب لا يريدونها

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أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني ضرورة مساعدة سكان قطاع غزة، الذين لا علاقة لهم بحركة (حماس) قائلا "إنهم ضحايا مدنيون لحرب لم يكونوا يريدونها بالتأكيد".



وقال تاياني في تصريح أوردته وكالة الأنباء الإيطالية إن إطلاق سراح الرهائن يعد أمرًا أساسيًا، فضلا عن ضرورة دعم السكان المدنيين في قطاع غزّة، كما أن من المهم جداً تحقيق وقف القتال، وتعزيز الجوانب الإنسانية للإجراءات التي يمكن أن نقوم بتنفيذها جميعاً.



وأشار إلى أن منظمة الأغذية والزراعة، برنامج الأغذية العالمي والصليب والهلال الأحمرين، لديهم القدرة للعمل على تنسيق أكبر لنقل المساعدات الغذائية براً أو بحراً للسكان المدنيين، فضلا عن دور الممر البحري الذي اقترحته قبرص ثم أقرته المفوضية الأوروبية والولايات المتحدة.