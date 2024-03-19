وزير الخارجية الأمريكى: واشنطن ستعمل دائما مع سول ضد استفزازات بيونج يانج

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أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن بلاده ستعمل دائما مع كوريا الجنوبية للرد بحزم على استفزازات الشمال ومن أجل تحقيق السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية .



وذكر المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي أن ذلك جاء خلال لقاء الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول مع وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن على هامش القمة الثالثة للديمقراطية التي تستضيفها كوريا الجنوبية هذا الأسبوع.



ودعا بلينكن خلال اللقاء إلى مواصلة التنسيق والتواصل الوثيق بين الحليفين، مع تعزيز "الردع الموسع"، وهو التزام الولايات المتحدة باستخدام كامل قدراتها العسكرية، بما في ذلك النووية، للدفاع عن حليفتها.



من جانبه أكد الرئيس الكوري الجنوبي أن الموجة الأخيرة من التبادلات رفيعة المستوى تظهر قوة التحالف الذي تطور إلى تحالف استراتيجي عالمي شامل، داعيا إلى توثيق العمل معا لترك ديمقراطية أفضل للأجيال القادمة، مشيرا إلى أن التحالف أقوى لأن البلدين يشتركان في الإيمان بالديمقراطية الليبرالية.